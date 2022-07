Tot a punt per al cinquè Festival de Música Costa Daurada-Salou

Enguany s'han programat quatre concerts simfònics i de música de cambra, tot ells gratuïts

Actualitzada 12/07/2022 a les 07:12

Programa

La Torre Vella de Salou, la plaça de les Comunitats Autònomes i el Patronat Municipal de Turisme seran les tres seus de la cinquena edició del Festival Internacional de Música Costa Daurada-Salou, que se celebrarà a partir d'aquest proper diumenge, 17 de juliol, i durant l'estiu. L'alcalde, Pere Granados, va presentar ahir el programa del festival, acompanyat del regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà; del director del festival, Melani Mestre, també director de l'orquestra Filharmònica Ibèrica i de la Jove Filharmònica Catalana, i del director de l'Orquestra de Cambra Catalana, Joan Pàmies. Aquesta cinquena edició inclou quatre concerts simfònics i de música de cambra, gratuïts, amb reconeguts intèrprets.Granados va assegurar que «es tracta d'un festival de música clàssica consolidat» i va dir que «la música de qualitat és atemporal i és un llenguatge universal, que entén tothom i arriba a tothom». Per la seva banda, el regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà, va explicar que «aquest esdeveniment és ja un actiu del qual se'n parla i es reclama, any rere any, per part del públic, i també per part dels músics, intèrprets i agrupacions, que desitgen formar-ne part, tant a nivell nacional, com internacional ». El director del festival, Melani Mestre, va assegurar que «la nostra voluntat és apropar la música clàssica, en tots els àmbits, a la ciutadania». «El festival sempre vol ser una eina de cohesió social –va dir– i reforça la idea d'apostar per la cultura i per la música». Així mateix, el director de l'Orquestra de Cambra Catalana, Joan Pàmies, va agrair a l'Ajuntament la vitalitat i les ganes d'organitzar aquest festival i l'aposta clara per la cultura.La primera actuació serà Il Giardino del Piacere, de quintet de corda i clavicèmbal, el diumenge 17 de juliol, a les 20.30 h., a la Torre Vella. El dissabte 23 de juliol es farà el recital de piano Chopin&Ucraïna, a les 20.30 h., al Patronat Municipal de Turisme. Serà interpretat per la pianista refugiada ucraïnesa Oksana Pavlova. El plat fort serà el tercer concert Mozart a Salou, el dimecres 3 d'agost, a les 20.30 h., a la plaça de les Comunitats Autònomes, amb l'Orquestra de Cambra de Catalunya, dirigida per Joan Pàmies, i amb Melani Mestre al piano. El diumenge 21 d'agost, a les 20.30 h., la Torre Vella de Salou acollirà la darrera actuació, Grans Virtuosos Internacionals, amb la solista de l'Orquestra de Cambra de París Clémence de Forceville al violí i el solista de la Filharmònica de Berlin, Benedict Klöckner al violoncel.