Sancionen dos propietaris de gossos perillosos a Cambrils per diverses infraccions

L'ordenança municipal recull l'obligació de disposar d'una llicència, registrar-los, portar-los amb morrió i corretja i recollir els excrements

Actualitzada 12/07/2022 a les 12:11

Normativa específica

El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cambrils ha endurit els controls per detectar i multar incompliments de la normativa de gossos potencialment perillosos, després d'una primera fase de campanya informativa per recordar les obligacions que recull l'Ordenança Municipal reguladora de Protecció i Tinença d'Animals de Companyia.Aquest dilluns la Comissió de Medi Ambient ha acordat tramitar dues sancions per diverses infraccions. La primera multa suma un import de 5.705,58 euros per no tenir la preceptiva llicència (2.404,06 euros), no haver posat el xip a l'animal (3.001 euros) i no prendre les mesures necessàries per evitar la fugida del gos (300,52 euros). La segona multa puja un total de 5.405,06 euros per no tenir llicència (2.404,6 euros) i per no contractar l'assegurança de responsabilitat civil (3.001 euros).L'objectiu d'aquesta campanya és millorar la convivència a la via pública, garantir la protecció i benestar dels gossos, i preservar la seguretat de les persones. Els gossos considerats potencialment perillosos són Akita inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Fila brasileiro, Pit bull terrier, Presa canari, Rottweiler, Staffordshire bullterrier, Terrier staffordshire americà i Tosa japonès (Tosa inu).Les persones propietàries d'aquest tipus d'animals han de complir una normativa específica i més restrictiva que els obliga a disposar d'una llicència per a la tinença i conducció que han de dur sempre a sobre i passejar els gossos amb el morrió posat i lligats amb una corretja no extensible que no superi els 2 metres.A més, com amb tots els altres gossos, tenen el deure d'identificar-los i registrar-los a l'Ajuntament, recollir els excrements i respectar les temporades i limitacions de bany a les platges.L'incompliment de la normativa pot comportar sancions econòmiques per a les persones infractores que poden anar dels 300 fins als 15.000 euros.