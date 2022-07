La muralla de Montblanc es pot visitar durant el juliol i l'agost

Cada dijous hi haurà una visita nocturna

Actualitzada 12/07/2022 a les 07:04

Coincidint amb els mesos d'estiu, l'Oficina de Turisme de Montblanc amplia el ventall de visites al patrimoni de la capital de la Conca de Barberà. Fins el dia 1 de setembre tornarà a reforçar les propostes de descoberta de dilluns a diumenge. La gran novetat és la possibilitat de pujar a la nova torre de Sant Francesc i passejar pel tram recentment reconstruït. La resta del recorregut coincideix amb el que ja es feia. Precisament l'estrena d'aquest tram fa pensar que es pot superar la xifra de 1.600 persones que van gaudir d'aquesta experiència tant el 2018 com el 2019. El preu és de 3 euros per als majors de 14 anys i gratuït per als menors d'aquesta edat.Una altra de les visites exclusives de l'estiu és la que es realitza a la muralla cada dimecres de juliol i d'agost en llengua francesa. La visita s'inicia a la plaça de Sant Francesc de la vila a les set de la tarda. Un estiu més es farà la visita nocturna al patrimoni monumental. Serà els divendres a les 10 de la nit. Aquesta també s'iniciarà a la plaça de Sant Francesc, tot fent un passeig pels carrers i places de la vila i pel pas de ronda i les torres de la muralla.A més de la tradicional visita guiada monumental, a les 11 del matí, hi ha la visita per a famílies amb nens, l'Explora Montblanc a les 10.30 h. El preu de totes les visites guiades és de 8 euros per als majors de 14 anys, de 4 euros per als joves de 7 a 13 anys i gratuït per als menors de 6 anys. Des de fa poques setmanes l'Oficina de Turisme disposa del material per a realitzar la visita autoguiada en família, amb infants d'entre 5 i 8 anys, o bé la visita Descobreix la persona impostora de Montblanc, amb infants de 9 a 12 anys. Són propostes elaborades pensant en aquelles famílies que per qualsevol raó no han pogut fer la visita guiada. El preu de venda és de 10 euros.