Els restauradors d'Altafulla podran ampliar les terrasses sobre el passeig

Ho podran fer en funció de l'espai que perden a la plataforma i únicament fins que puguin col·locar-les a la sorra

Actualitzada 12/07/2022 a les 09:41

L'Ajuntament d'Altafulla permetrà als restauradors del Passeig Marítim de Botigues de Mar ampliar les terrasses cap al passeig fins que se solucioni el problema de falta de sorra.Aquest problema atemporal provoca que els restaurants i bars que se'ls ha adjudicat plataformes/terrasses sobre la sorra es troben amb un minvament important del seu negoci en no poder col·locar-les amb el que això suposa de problemes econòmics i, especialment, laborals, entre d'altres.Per aquest motiu, l'alcaldessa d'Altafulla, Montse Castellarnau; la regidora d'Urbanisme i Via pública, Marisa Méndez-Vigo, i dos tècnics de l'Ajuntament, s'han desplaçat aquest dilluns fins al Passeig Marítim per tal d'avaluar i trobar solucions a la situació anòmala en què es troba el municipi.Des del consistori s'ha decidit permetre ampliar les terrasses sobre el passeig, una superfície que va de 8 a 12m², en funció de l'espai que perden a la plataforma només i únicament fins que es pugui col·locar aquesta.Els establiments no podran sobrepassar les pèrgoles amb taules i cadires, en el sentit paral·lel al passeig, no podran tenir cap mobiliari, anunci o estris davant la façana i mantindran exempt de para-sols o mobiliari l'espai que no els pertoqui.D'aquesta manera, l'Ajuntament vol facilitar l'activitat dels restauradors, durant el temps que no es pugui col·locar la plataforma sobre la sorra, tot preservant els usos ciutadans del Passeig.