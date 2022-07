Cremen dos contenidors i una palmera de matinada a Torredembarra

Els fets s'han produït al passeig Rafael Campalans

Dos contenidors i una palmera han cremat aquesta matinada, al voltant de la una, al passeig Rafael Campalans cantonada amb passeig Mediterrani de Torredembarra. Dues patrulles de la Policia Local i efectius dels Bombers s'han dirigit al lloc dels fets.El foc ha calcinat dos contenidors, una palmera i també ha quedat afectat un banc de la via pública. A més, s'ha avisat un ciutadà perquè retirés el seu vehicle abans que es pogués veure afectat. També s'ha evitat que altres contenidors resultessin cremats. Tot i que no es coneixen amb certesa les causes del foc, la Polica Local creu que podria tractar-se d'un petard.Quan els Bombers arribaven a Torredembarra per atendre aquest incident s'han trobat amb un altre foc a l'avinguda de Catalunya, on uns mobles vells cremaven al costat d'un contenidor.