Creixell, capital del crim en català

El 15 i 16 de juliol se celebrarà 'Creixell.Crims', el primer Festival de Novel·la Criminal en Català, amb la presència d'editorials i autors de novel·la negra

Actualitzada 11/07/2022 a les 16:21

Tres forats de bala i l'icònic campanar de Creixell retallat sobre una lluna groga i negra, en clara referència als colors de la històrica col·lecció de novel·la negra Cua de palla, configuren el cartell de Creixell.Crims, el primer Festival de Novel·la Criminal en Català, que se celebrarà a Creixell divendres 15 i dissabte 16 de juliol.

La iniciativa parteix de l'Ajuntament de Creixell amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Institució de les Lletres Catalanes. Neix amb la missió de reunir en un mateix espai escriptors i editors criminals amb els seus lectors, i en aquesta primera edició comptarà amb la presència de fins a deu editorials, tres de les quals tenen un segell específic de novel·la negra: Crims.cat, Amsterdam, Bromera, Editorial Meteora, Llibres del Delicte, La Campana, Calambur Xandri, Pagès Editors, Comanegra i Capital Books.

El Festival, que està comissariat per l'escriptora del gènere Raquel Gámez-Serrano, arrencarà divendres a les 19h al Casal Municipal. Aquell vespre estarà centrat en la figura de l'escriptora Margarida Aritzeta. Després de l'homenatge a l'autora i una conversa entre Aritzeta i la directora del Festival, es procedirà a l'entrega del I Premi Margarida Aritzeta-Vila de Creixell de Novel·la criminal inèdita. Una convocatòria que han respost un total de 42 escriptors que hi han presentat els seus originals. El vespre es clourà amb un còctel amenitzat per JAO Jazz Trio.

L'endemà dissabte l'organització de Creixell.Crims ha organitzat un seguit de taules rodones que es faran a Cal Cabaler. La primera, titulada Lisbeth Salander, comptarà amb la presència dels autors Jordi Santasusagna, Marta R. Gustems i Maiol de Gràcia (11h). La seguirà Maigret, amb les intervencions de Salvador Balcells, Sílvia Mayans i Montse Sanjuan (11.50h). La tercera i úlitma serà Jack Taylor, amb la participació de Joan Canela, Jordi Colonques i Pius Fransoy (12.45h). En acabat, hi haurà un temps dedicat a la signatura de llibres i, tot seguit es farà un tast de cerveses Les Clandestines amb Miquel Àngel del Castillo Rovira. A les 15h es farà un dinar al Casal Municipal, que serà amenitzat amb el monòleg Banyuda i pagant el beure, de l'actriu Anna García Cuartero.

A la tarda les taules rodones es traslladaran a la plaça del Mirador de Creixell. La primera, Jazz Gang, es farà a les 18h i comptarà amb Margarida Aritzeta, Sebastià Bennasar i X. R. Trigo. La seguirà Ones Mortals, amb els autors Núria Cadenes i Iñaki Rubio (19h), i clourà la sessió una trobada amb l'equip del programa Crims, representat a Creixell per la cap de continguts Anna Punsí i el guionista Carlos Torres, i amb un vídeo de Carles Porta. Creixell.crims s'acomiadarà amb un sopar i l'actuació de la Stromboli Jazz Band, a les 22h, on també hi haurà balladors de Lindy-Hop. Per a més informació es pot consultar la web de l'Ajuntament de Creixell.