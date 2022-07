Carlos Rico serà el candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Vila-seca

Carlos Carrizosa ha estat l'encarregat de fer pública la decisió del Comitè Autonòmic del partit

Ciutadans es presentarà a l'alcaldia de Vila-seca en les properes eleccions municipas de 2023 amb Carlos Rico com a candidat. El president del grup de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, acompanyat del diputat per Tarragona, Matías Alonso, ha fet pública la decisió del Comitè Autonòmic del partit.Carrizosa ha manifestat que el partit aposta per aquesta nova cara com a alcaldable per Vila-seca «per la seva experiència professional, el seu bagatge malgrat la seva joventut i perquè viu aquí i vol fer coses per la seva ciutat amb la nostra marca, que representa constitucionalisme i gestió». I ha afegit que Vila-seca «ha estat sempre una de les nostres places fortes i volem que continuï sent així».Rico, de 31 anys, ha exercit de tècnic en electromecànica naval, bus-nedador de rescat en l'Armada (2010-2015), propietari d'una empresa de serveis auxiliars (2014-2016) i actualment és el gerent d'una empresa dedicada a l'organització d'esdeveniments internacionals, turisme familiar i turisme esportiu.El nou candidat es presenta a les eleccions de 2023 «amb la certesa de treballar per al poble». «El nostre projecte és per a tots els ciutadans de Vila-seca i venim amb moltes ganes de treballar», ha afirmat Rico.