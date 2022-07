Projecte Home atén unes 200 persones a Tarragona i l'Ebre durant el 2021

La cocaïna és la substància principal de consum per al 58,0% de les persones ateses

Inserció laboral

Els centres que Projecte Home Catalunya té a la demarcació de Tarragona han atès aquest 2021 a un total de 198 persones amb problemes d'addiccions així com les seves famílies, una xifra que suposa un retorn a les dades habituals d'atenció de l'escenari prepandèmic.Es tracta de persones amb addiccions severes que han rebut atenció i orientació sobre el seu cas i que han participat en els programes de tractament ambulatori de les addiccions. Aquests estan adreçats a buscar la reinserció social de la persona, que a banda de l'addicció acostuma a presentar diverses problemàtiques associades i relacionades amb situacions d'exclusió social. El programa es complementa també amb orientació específica per a la inserció laboral, atenció psiquiàtrica o assessorament jurídic.De les 198 persones ateses, 166 ho han estat des del centre de Tarragona i 32 des del centre de Tortosa. Les principals comarques de procedència de les persones ateses són del Tarragonès, Baix Penedès, Baix Camp, Montsià i Baix Ebre.La majoria de les persones ateses són homes (81,5%) i la mitjana d'edat se situa en els 39,8 anys. La cocaïna és la droga més problemàtica, sent la substancia principal de l'addicció per al 58,0% dels casos. Seguida per l'alcohol (21,0%); el cànnabis (6,7%); i l'heroïna (0,8%). El 13,4% dels casos restants estan relacionats amb conductes addictives com el joc online o les compres compulsives, o bé a substàncies com ara les drogues de disseny.D'altra banda, també és rellevant que 4 de cada 10 persones ateses (el 39,7%), pateixen patologia dual. És a dir, presenten un trastorn mental afegit a la pròpia addicció.L'objectiu dels programes de tractament de Projecte Home Catalunya és el d'aconseguir la reinserció social de les persones que hi participen. En aquest sentit, la inserció a nivell laboral és un factor clau en aquest procés de reinserció. Per això, als centres de Tarragona i Tortosa s'hi porta a terme el programa Incorpora de la Fundació 'la Caixa', que facilita la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social a través del treball en xarxa entre entitats i empreses socialment responsables.Durant el 2021, a través de l'Incorpora, Projecte Home ha atès a Tarragona i les Terres de l'Ebre a 141 persones, ajudant-ne a un total de 47 a trobar un lloc de feina, a més de visitar a 45 empreses del territori per a fomentar la seva col·laboració.