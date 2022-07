Mireu com es prepara una clotxa

La Cuina de les Terres de Mestral es promociona a través de vuit videoreceptes

Actualitzada 10/07/2022 a les 21:30

El segell Terres de Mestral aplega els municipis de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip, que es troben a cavall entre les comarques del Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Aquest territori té com a trets distintius el paisatge, el patrimoni i també la gastronomia, amb productes tan icònics com la clotxa, però també ingredients de qualitat i tradició, com els fruits secs, l'oli d'oliva, la mel, peixos com la tonyina o, fins i tot, la carn de pastura.

Per tal de fer difusió del corpus culinari de les Terres de Mestral, s'ha presentat un receptari, en format audiovisual, que convida els espectadors a elaborar els plats més representatius de la cuina local.

Cadascuna de les vuit videoreceptes que s'ofereixen té una durada d'entre quatre i sis minuts, i està protagonitzada per un restaurador de la zona. A més, per a cada plat es proposa un maridatge amb un vi de Terres de Mestral.

El receptari el conformen La clotxa en copa del Restaurant Vane's Bar de l'Hospitalet de l'Infant; La truita amb suc del Restaurant de l'Hotel La Figuerola de Vandellòs; Els cargols dolços i coents del Restaurant La Braseria de Tivissa; El conill en salsa, del Restaurant de l'Hotel Mas Mariassa a Pratdip; L'arròs de tros de l'Espai Gastronòmic Deviteca de l'Hospitalet de l'Infant; El conill amb cargols, del Restaurant El Nàutic de l'Hospitalet de l'Infant; El ranxet de corball, del Restaurant LB21 de l'Hospitalet de l'Infant; i Les figues fregides, del Restaurant Hotel Sancho a l'Hospitalet de l'Infant.

Cada recepta es presenta amb imatges que en mostren el pas a pas, des del producte inicial fins a l'emplatat final, per tal que l'espectador pugui reproduir de manera fàcil i entenedora els plats amb més tradició a la zona. A més, alguna de les propostes presenta fórmules novedoses, com és el cas de la clotxa, una menja tradicional pagesa, consistent en un pa buit de molla i farcit de verdura escalivada i arengada cuita a la brasa, que en les videoreceptes es presenta servit en copa, amb un plantejament on hi són presents tots els ingredients, però d'una manera distinta a la tradicional. No hi falten tampoc altres fórmules de la cuina de tota la vida, com els caragols dolços i coents o l'arròs de tros, que tradicionalment s'elaborava amb els ingredients que el pagès tenia més a mà i, per tant, apte per a qualsevol època de l'any.

Les receptes seleccionades formen part del llibre La cuina de les Terres de Mestral (Onada edicions, 2014), elaborat per la Fundació Alícia a partir de la contribució i la col·laboració de moltes persones del territori de les Terres de Mestral. La Fundació Alícia (ALImentació i ciènCIA) és un centre de recerca dedicat a la innovació tecnològica a la cuina, a la millora dels hàbits alimentaris i a la valoració del patrimoni agroalimentari i gastronòmic. El consell assessor d'aquesta fundació privada compta amb la presidència del xef Ferran Adrià i l'assessorament en matèria de salut del cardiòleg Valentí Fuster. El llibre es va publicar amb la voluntat i de fer perdurar allò que solament amb la transmissió oral es veuria abocat a desaparèixer. Amb aquest nou format de videoreceptes, es complementa aquell treball.

Les receptes es poden visualitzar a través de la pàgina web de Terres de Mestral (www.terresdemestral.cat), YouTube (Terres de Mestral) i les xarxes socials.