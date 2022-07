La Generalitat adjudica la nova comissaria de Mossos la Torre

El segon concurs públic es resol i l'alcalde, Eduard Rovira, confia que les obres podran començar el pròxim mes de setembre

Finalment i al segon intent, Infraestructures.cat ha adjudicat l'execució de les obres de la nova Comissaria de Districte dels Mossos d'Esquadra a Torredembarra.

Els treballs els realitzarà l'empresa CRC Obras y Servicios SL per un import de 3.225.507,65 euros (IVA no inclòs), sensiblement inferior als 3.330.072,22 euros sense IVA en què estava estimat el contracte, i amb un termini d'execució de divuit mesos. D'aquesta manera, l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, confia que les obres «puguin començar al setembre, si no hi ha cap impugnació». L'adjudicació ha estat possible en el segon intent, després que el primer concurs públic quedés desert, quan l'adjudicatària d'un dels tres lots en què s'havia dividit el projecte es retirés i, posteriorment, ho fessin les altres dues. «Va renunciar per la diferència de preus que contemplava el projecte i els de mercat. El concurs públic es va fer aleshores amb un sol lot, per tal d'accelerar els treballs», recorda Eduard Rovira.

Infraestructures va convocar el nou concurs públic –que ara s'ha resolt– a finals del mes de març passat.

«El fet de tenir una seu al municipi ens garanteix la proximitat i l'assistència ràpida dels Mossos d'Esquadra a la zona. Aquesta comissaria estava prevista des de fa molt de temps. D'ençà que es va acordar, han passat ja quatre consellers d'Interior, però sempre s'ha endarrerit per qüestions tècniques», recorda Rovira.

El nou acollirà els serveis bàsics de seguretat ciutadana, amb la finalitat de poder incrementar els que ja s'estan prestant des de l'Àrea Bàsica Policial, ABP, del Tarragonès. Segons el projecte de la nova comissaria, en aquesta previsió l'equipament haurà de donar resposta «a requeriments de reforç de serveis policials que es puguin precisar de forma puntual, en tractar-se d'una zona amb fort increment de població en època estival».

La comissaria s'ubicarà en un solar d'uns 2.000 metres quadrats al carrer dels Bonafilla, a tocar de l'N-340.