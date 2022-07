L'administració posa en marxa una nova línia d'ajuts dotada amb 100.000 euros

Actualitzada 11/07/2022 a les 11:25

La Diputació de Tarragona promou la millora d'espais públics per a serveis bàsics en municipis petits per dotar-los de comerços d'alimentació, perruqueries, centres de podologia o fisioteràpia, entre altres establiments. Aquesta iniciativa «pionera» vol millorar la comoditat, la salut i el benestar dels seus habitants i, alhora, frenar el despoblament. Amb aquest doble objectiu, la institució engega nova línia d'ajuts dotada amb 100.000 euros per a poblacions de menys de 1.000 habitants. Els ajuntaments podran sol·licitar les ajudes fins al pròxim 1 d'agost.D'aquesta manera, els consistoris podran crear o adequar locals municipals o privats cedits per ubicar-hi els espais de venda al detall i serveis bàsics.