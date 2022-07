Un ferit lleu en un incendi forestal a Falset

A les 15.48 els bombers han donat l'incendi per controlat

Actualitzada 11/07/2022 a les 18:11

Una persona ha sofert una intoxicació lleu per inhalació de fum en un incendi forestal a la zona dels Aiguassals, a Falset (Priorat), que els Bombers ja han controlat.L'incendi s'ha iniciat per motius que s'investiguen cap a les 15.48 hores a la zona dels Aiguassals, on els Bombers han enviat 18 dotacions, set d'elles aèries, que han pogut controlar el foc cap a les 17.26 hores.Com a mesura preventiva, els Bombers havien aconsellat evacuar un xalet i dues masies -i fins i tot havien informat de l'evacuació a les seves xarxes socials-, si bé finalment s'ha comprovat que els tres habitatges estaven buits, segons fonts del cos d'emergències de la Generalitat.Ha estat la persona que ha alertat de l'incendi qui ha sofert una intoxicació lleu per fum, segons les fonts.Una vegada controlat el foc, els Bombers mantenen dotze dotacions a la zona per seguir remullant-la.