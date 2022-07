CCOO convoca diverses concentracions a PortAventura el 20 de juliol

El sindicat exigeix una pujada salarial i millors condicions de treball

Actualitzada 11/07/2022 a les 12:39

La Secció Sindical de CCOO a PortAventura ha animat a la plantilla a participar el proper 20 de juliol en diverses concentracions de 10 minuts a partir de les 8.30 h. dins les instal·lacions, davant de l'edifici 111, per exigir a l'empresa una pujada salarial i millors condicions de treball.El sindicat ha informat que aquest és un primer pas, però no el darrer, per tal d'aconseguir les millores proposades i que l'esforç dels treballadors/es de PortAventura es vegi compensat en una temporada que està sent especialment dura.Per aquest motiu demanem tot el suport possible dels treballadors/es «per tal que tothom pugui millorar les seves condicions de treball i dir-li a l'empresa que els beneficis també han de servir per a uns salaris dignes i millors condicions de treball».