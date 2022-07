Baix a Mar d'Altafulla celebra la festa de la Mare de Déu del Carme

Serà aquest dissabte 16 de juliol amb la tradicional processó després de l'arribada per mar de la imatge

Actualitzada 11/07/2022 a les 15:34

La Festa de la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors i mariners, arriba aquest dissabte 16 de juliol al Barri Marítim d'Altafulla a partir de les 20 hores.D'acord amb el programa previst, primer hi haurà l'arribada per mar de la Mare de Déu al Club Marítim, processó cap a l'Església de Santa Maria, cant de la Salve i escapularis, i actuació del Grup Gaià Gospel.Es tracta d'un dels actes més solemnes del calendari d'estiu a Altafulla i que es desenvolupa principalment a Baix a Mar. Els actes estan organitzats per la Parròquia de Sant Martí, i hi col·laboren el Club Marítim d'Altafulla i l'Ajuntament.