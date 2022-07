Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc per controlar el foc

Actualitzada 10/07/2022 a les 12:12

Un quadre elèctric s'ha incendiat aquest matí a un domicili situat a l'Avinguda del Tancat de la Plana del Vendrell. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 10:30, quan els veïns han alertat del fum que sortia de l'immoble.Tres dotacions s'han desplaçat a l'habitatge unifamiliar i quan hi han arribat ja no hi havia foc, però el fum ha causat afectacions lleus a una persona. El SEM l'ha hagut d'evacuar. Els Bombers segueixen treballant, revisant que no hi hagi punts calents, alhora que ventilen la casa.