El concert d'un trio de cambra inaugura el 41è Festival Internacional de Música de Pau Casals al Vendrell

El programa inclou per primer cop una actuació al carrer per part de joves intèrprets per acostar-se a nous públics

Actualitzada 10/07/2022 a les 11:42

Torna el Quartet Casals al Vendrell

El pianista Gabriele Carcano, el violoncel·lista Ivan Karinza i la violinista Liza Ferscthman han encetat aquest dissabte al vespre el 41è Festival Internacional de Música de Pau Casals al Vendrell (Baix Penedès). El certamen recupera l'eix temàtic proposat per al 2020, però que la pandèmia va obligar a posposar. Ara, s'ha hagut de readaptar a les agendes dels intèrprets.A través de vuit concerts i dues projeccions, s'explora la relació entre el mestre i la seva ciutat natal. Entre les novetats del programa d'enguany destaca un concert al carrer, el pròxim 19 de juliol a la plaça Nova del Vendrell. Segons el director de l'Auditori Pau Casals, Oriol Toldrà, es tracta d'una aposta per acostar la música clàssica a un públic més jove.Mendelssohn, Franck i Brahms han estat els tres compositors escollits per les tres primeres obres que s'han interpretat aquest dissabte al vespre a l'Auditori Pau Casals, que ha omplert gairebé totes les localitats disponibles. Unes 350 persones no s'han perdut l'inici del certamen, que s'allargarà fins a finals de mes. El programa inclou vuit actuacions de diferents formats i repertoris, així com dues projeccions que s'endinsen en la figura de Casals i el paisatge sentimental que va marcar la seva vida i trajectòria professional.De fet, l'eix temàtic escollit per la 41a edició es va triar ara fa dos anys. La pandèmia però, va obligar a posposar el programa d'aquell moment i enguany s'ha hagut d'ajustar. Una tasca que no ha estat fàcil, tal com ha apuntat Toldrà. Tot i això, s'ha intentat mantenir al màxim la proposta inicial, per quadrar-la amb les agendes dels intèrprets tant nacionals com internacionals convidats.L'organització remarca que el festival fa anys que està consolidat, tot i que no tanca la porta a buscar nous públics. Precisament amb aquesta voluntat, el pròxim 19 de juliol se celebrarà un concert a la plaça Nova del Vendrell, a càrrec de joves intèrprets que participen en el programa Casals Academy -coneguda fins ara com a projecte Marlboro-. «Moltes vegades la gent jove té por de la música clàssica o bé un concepte estrany, volem que puguin veure què és un concert i el puguin viure en primera persona», ha assegurat Toldrà.Després de dos anys condicionats per les restriccions de la pandèmia del coronavirus, l'organització espera superar les xifres de públic de 2021, quan 1.500 persones van assistir als concerts. En aquesta ocasió, el pressupost del certamen ronda els 140.000 euros, lleugerament superior a les anteriors edicions.La pròxima cita del Festival Internacional de Música Pau Casals arriba aquest dilluns, amb una projecció on es podran veure pel·lícules del mestre a Puerto Rico, país on va néixer la seva mare. Per al següent concert caldrà esperar fins dimarts, dia en què està previst un dels plats forts del programa d'enguany, el retorn del Quartet Casals al Vendrell. L'actuació, que inclourà obres de Haydn, Mozart i Schumann, tindrà lloc a l'Auditori Pau Casals a les vuit del vespre.