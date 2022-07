Controlats els incendis d'Ulldecona i Valls

Setze dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues aèries, s'han desplaçat per fer front als focs

Actualitzada 10/07/2022 a les 18:02

Els dos incendis, gairebé simultanis, que s'han produït aquest migdia a Ulldecona i Valls ja estan controlats gràcies a la ràpida actuació dels Bombers de la Generalitat.Els Bombers han rebut el primer avís a les 12.22 hores sobre un incendi de vegetació agrícola al Molí Nou, a Ulldecona. Quatre dotacions terrestres hi han anat al lloc, on cremaven matolls baixos i arbres secs.En un quart d'hora han aconseguit apagar el foc, però poc després ha revifat en una zona de barrancs. Els Bombers han atacat el punt afectat de manera més ambiciosa, sol·licitant a més un mitjà aeri MAER, i han acabat extingint el foc a les 15.18 hores.A les 14.33 hores han rebut un altre avís d'un incendi forestal a Mas Clariana, a Valls. Els Bombers i cossos de seguretat han treballat a la zona de l'entorn del barri de Santa Magdalena per fer front al foc, que ha acabat cremant quatre hectàrees.Les masies properes no han patit danys, però sí que s'han cremat alguns conreus. Onze dotacions, una d'elles aèria, han aconseguit estabilitzar l'incendi a les 15.43 hores.