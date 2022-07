L'auditoria del Consell Comarcal de l'Alt Camp conclou que no hi ha hagut cap cas d'assetjament laboral

L'informe recomana canvis de posicions de llocs de treball dins l'organigrama de l'ens comarcal

El Consell Comarcal de l'Alt Camp va encarregar una auditoria externa per investigar possibles casos d'assetjament laboral entre la plantilla. L'informe ha conclòs que no s'ha detectat cap cas. El president de l'ens comarcal, Mateu Montserrat, ha fet públic els seus resultats en el ple d'aquesta setmana.Amb tot, els auditors recomanen que es facin canvis en algunes de les posicions dels llocs de feina de la institució. Montserrat ha explicat que queda pendent resoldre els quatre informes per obrir expedients sancionadors a quatre treballadors, presentats per l'exconseller de Serveis Socials, Josep Ruiz. «Ja tenim en marxa el protocol d'assetjament i amb el nou pressupost mirarem si organitzem alguna cosa més», ha dit a l'ACN el president.El president del Consell Comarcal de l'Alt Camp també ha detallat que dues de les persones implicades en la investigació dels casos d'assetjament han agafat una excedència. «Valoro positivament els resultats de l'auditoria perquè crec que l'estudi s'ha fet ben fet, fent entrevistes als diferents cantons. La conclusió final és que no s'ha detectat ni un cas d'assetjament», ha sentenciat.