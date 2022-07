Descobreixen un grup de voltors mentjant un senglar a Querol

Un vigilant municipal va veure les aus en un camp del Montagut

Un vigilant municipal de Querol va presenciar una imatge gens habitual a la zona. Va captar un grup nombrós de voltors menjant un porc senglar en un camp del Montagut, una muntanya de 963 metres que es troba al municipi de l'Alt Camp.El voltor és una de les quatre espècies de carronyaires que hi ha a Catalunya. Es tracta d'una espècie protegida de la fauna salvatge autòctona. L'alimentació del voltor es basa única i exclusivament en els cadàvers d'animals morts de la mida d'un gos o superior, en aquest cas ha sigut un porc senglar.Tot i tractar-se d'una imatge poc recurrent, durant els últims anys la localització d'aquests voltors ja no és tan estranya. Un informe elaborat pelidentificades, sent Tarragona