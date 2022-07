Arrenquen les Nits d'Estiu de Montblanc amb sis propostes per a tots els públics

L'activitat, organitzada des de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Montblanc, arrencarà el proper dia 15 de juliol

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Montblanc ha organitzat una nova edició de les “Nits d'Estiu”, que es desenvoluparan del 15 de juliol al 19 d'agost a partir de les deu de la nit al claustre de Sant Francesc de la vila. La proposta estiuenca “té en compte i posa en valor entitats i el patrimoni montblanquí, perquè és una aposta per destacar la importància dels nostres productors”, explicava la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Montblanc, Núria Besora.

Pel que fa a la programació, arrencarà divendres vinent dia 15 amb un passeig musical amenitzat per Leitmotive i que permetrà descobrir la muralla tot degustant una copa de cava. La cita del 22 de juliol serà protagonitzada per Versus Lokal Gin, una nit de poesia i música amb Escarritx. La darrera sessió del mes de juliol tindrà lloc el dia 29 i serà protagonitzat per les Anxovetes, una nit d'havaneres en veu femenina.

Durant el mes d'agost, les Nits d'Estiu es celebraran el dia 5 amb cançons tradicionals catalanes en el marc del 40è aniversari de l'Escola Municipal de Música Josep Porter, el dia 12 tindrà lloc la ballada nocturna amb la Cobla Cossetània i amb la participació de l'Associació Sardanista de Montblanc. La darrera sessió es celebrarà el 19 d'agost amb un espectacle de màgia de Ramon Castells.