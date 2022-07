Una periodista refugiada estrena un podcast a Ràdio Cambrils adreçat als exiliats ucraïnesos

Olena Shustova va fugir del país amb la seva filla les primers dies de la guerra

Ràdio Cambrils estrena aquest divendres un podcast que va dirigit a la comunitat ucraïnesa que s'ha hagut d'exiliar a Cambrils i a la resta de Catalunya i Espanya per la guerra entre Rússia i Ucraïna. Per aquest motiu, el podcast, que es pot escoltar a la pàgina web de Ràdio Cambrils, està fet en ucraïnès. L'espai es titula 'Українка в Іспанії: допомога через війну', que es pot traduir com 'Ajuda pels ucraïnesos que són a Espanya per la guerra'.

La responsable de l'espai és Olena Shustova, una periodista que viu a Cambrils des que va esclatar la guerra. Shustova treballava a UATV, una televisió ucraïnesa d'àmbit estatal, quan es va iniciar el conflicte bèl·lic. Ella, la seva filla i el seu gat van poder fugir del país en els primers dies de la guerra, i es van establir a Cambrils. A través dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Cambrils, la periodista va conèixer l'existència de Ràdio Cambrils, i després d'una trobada entre ambdues parts es va gestar la col·laboració.

El podcast neix amb la intenció de proporcionar informació d'utilitat per a tots els ucraïnesos i ucraïneses que estiguin a Catalunya i Espanya. Es tracta d'un programa curt, d'entre 10 i 15 minuts, centrat en un tema concret. Per exemple, en el primer espai, Olena Shustova explica quins són els tràmits que s'han de seguir per poder quedar-se a residir en Espanya. El podcast tornarà a l'agost i tindrà una periodicitat quinzenal a partir del setembre, tot i que el seu futur està subjecte a l'evolució del conflicte bèl·lic i la situació personal d'Olena Shustova.



