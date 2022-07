Una mirada al 'Cosmos' Mayte Vieta

El Castell de Vila-seca ha inaugurat una exposició inèdita de l'artista contemporània amb quatre instal·lacions fetes a propòsit per aquest espai

Actualitzada 08/07/2022 a les 07:18

Aquest dijous s'ha inaugurat al Castell de Vila-seca l'exposició, una mostra d'art contemporani signada per l'artista gironina Mayte Vieta (Blanes, 1971).

Es tracta d'una exposició excepcional per diversos motius. D'entrada, perquè l'artista l'ha concebut i elaborat ad hoc per al Castell de Vila-seca. És també rellevant pel fet que Vieta compta amb una reconeguda trajectòria internacional i la seva estada a Vila-seca suposa una oportunitat per contemplar la seva obra. I, finalment, perquè l'obra exposada és una exploració profunda al jo, que interpel·la directament l'espectador a través d'instal·lacions que juguen amb la llum, la foscor i el silenci.

Cosmos. Mirar en la foscor entres les estrelles està repartida en quatre estances del Castell, de manera que en cadascuna l'artista aconsegueix crear una atmosfera única, però amb un nexe comú, que és la connexió amb la natura, l'univers i el jo. Així es pot veure per exemple en la instal·lació Entre deux mondes, on es mostren quatre constel·lacions –Hèrcules, l'Ossa Major, el Dragó i l'Àguila– a partir de quatre miralls oxidats, intervinguts i retroil·luminats, de manera que l'espectador s'hi veu reflectit i, a la vegada, formant part del cosmos.



Una gran paret amb imatges en blanc i negre interpel·la la nostra memòria a, on la natura és la via per evocar l'absència. A, l'artista projecta a través d'una instal·lació de cossos celestes el batec que exhala a la vida. La quarta proposta, es troba a la sala de la Torre del Castell, i consisteix en una escultura d'un cervató acompanyat de vint-i-tres miralls de diferents formes amb els motsen vint-i-tres idiomes, i cinc caixes de llum.

L'exposició Cosmos. Mirar en la foscor entres les estrelles és fruit del conveni de l'Ajuntament de Vila-seca amb la Fundació Vila Casas d'art contemporani. Un conveni que, tal com es va anunciar durant la inauguració de la mostra, està en procés de ser renovat durant quatre anys més. Fruit d'aquesta col·laboració, l'Ajuntament de Vila-seca ha exposat fins ara obra d'Antoni Tàpies, Agustí Centelles, Josep Clarà i ara Mayte Vieta, la primera dona a mostrar el seu treball en aquest espai expositiu i també la primera artista que ha pogut estar present en la inauguració.



Durant la presentació, Vieta es va mostrar molt satisfeta del treball dut a terme amb aquest projecte, a la vegada que va exposar la dificultat amb què es troben els artistes contemporanis catalans a l'hora d'exposar el seu treball, especialment fora de les nostres fronteres. La creadora va subratllar també la necessitat que l'art contemporani arribi als joves, assegurant que accions com la de Vila-seca, que organitzarà visites guiades per la comunitat educativa, són una bona oportunitat per obrir aquest camí.

La mostra romandrà oberta fins al 13 de novembre de 2022. L'horari de visites és de dimarts a diumenges i festius, de 10 a 14h i de 17 h a 21h. A més, hi haurà visites guiades els dimecres i dissabtes a les 19h i els diumenges a les 11h. El preu de l'entrada general és de 3€, i durant tot aquest mes de juliol l'entrada serà gratuïta.