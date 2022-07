Una cursa pel Camp de Tarragona servirà per recollir fons per la lluita contra el càncer

Per poder participar caldrà que cada equip, format per un màxim 7 de participants, aconsegueixi recaptar un mínim de 700€

Actualitzada 08/07/2022 a les 15:22

El cap de setmana del 29 i 30 d'octubre la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, juntament amb l'equip de KMxTu com a productors de l'esdeveniment i amb l'assessorament tècnic de Naturetime Events, organitzen Lliga't a la Vida – Trail, una cursa per equips al Camp de Tarragona amb un recorregut de 100km i un límit de 26 hores per a realitzar-la.

Lliga't a la Vida - Trail és una cursa a peu, de llarga distància, a realitzar en format d'equips i per relleus. Té una finalitat solidària on totes les donacions de forma íntegra es destinen a la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i de les seves famílies.

Per poder participar caldrà que cada equip, que ha d'estar format per màxim 7 participants, aconsegueixi recaptar un mínim de 700€, en forma de donatiu, que s'haurà d'efectuar amb data límit del dia 19 d'octubre de 2022. D'aquesta manera, a través del web www.lligatalavida.cat, cada equip que vagi fent la inscripció tindrà un espai propi on es podrà anar veient el que porta recaptat. Tothom qui vulgui podrà fer el seu donatiu a l'equip que desitgi.