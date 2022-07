Sis detinguts per extorsionar usuaris tarragonins de webs de cites

L'organizació, establerta a Alacant, també va amenaçar usuaris de València, Castelló, Mdrid, Navarra, Astúries, Granada i fins i tot Alemanya

La Guàrdia Civil d'Alacant ha desmantellat una organització criminal de sis persones que va extorsionar a més de 2.100 usuaris de pàgines web especialitzades en cites en línia i que va aconseguir més d'un milió d'euros estafant als clients, que eren amenaçats de mort si no pagaven i que rebien fotos d'armes de foc com a maniobres d'assetjament.L'institut armat ha explicat que el grup estava format per dos homes i quatre dones que vivien en les localitats alacantines de Dénia i Ondara, i que per mitjà d'internet van extorquir a persones de Tarragona, Alacant, València, Castelló, Madrid, Navarra, Astúries, Granada i fins i tot Alemanya.Les investigacions es van iniciar al febrer del 2022 arran d'una denúncia interposada a Callosa d'en Sarrià (Alacant), en la qual la víctima va manifestar als agents que, després d'accedir a una pàgina web de contactes, una persona havia començat a extorsionar-lo perquè li pagués.Els agents van identificar que el grup seleccionava a les víctimes, sempre homes, per mitjà d'anuncis de contactes en pàgines web especialitzades en aquesta mena de serveis i, una vegada triada, la banda es feia passar per una dona que oferia serveis sexuals, però malgrat que els serveis no es realitzaven iniciaven un assetjament perquè se'ls pagués diners.Així mateix, la Guàrdia Civil ha assenyalat que els delinqüents, de nacionalitats romanesa, colombiana i cubana, van invertir més de 30.000 euros anuals en pàgines web per a aconseguir que els seus anuncis fossin els primers a aparèixer, aconseguint d'aquesta forma augmentar el nombre de possibles víctimes.No obstant això, l'extorsió no era l'únic mètode utilitzat per la banda, que també s'havien especialitzat en estafes bancàries mitjançant l'enviament massiu de correus electrònics, en els quals ficaven enllaços falsos amb els quals obtenien contrasenyes i informació bancària de les víctimes per a seguidament realitzar extraccions en efectiu des de caixers automàtics.Així mateix, diversificaven els diners entre comptes corrents, vehicles i articles de luxe per a blanquejar els diners obtinguts.Segons ha explicat l'institut armat, entre els dies 27 de maig i 1 de juny, els agents van realitzar dos registres domiciliaris a Dénia i Ondara, detenint aquí a tots els components del grup criminal, als quals se'ls imputen els delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, estafa i extorsió.Dels registres realitzats en els domicilis a Dénia i Ondara, es van intervenir material informàtic i de telecomunicacions, claus de correus electrònics i d'accés a la banca virtual, joies de luxe, dos vehicles de gamma mitjana, diners en efectiu i documentació comptable d'inversions de l'organització criminal, al mateix temps que també s'han bloquejat un total d'11 comptes bancaris.Després de l'anàlisi de la documentació obtinguda en els registres, els agents han acreditat que la banda portava delinquint de manera internacional des de l'any 2020, calculant el nombre de víctimes en més de 2.100, encara que bé per desconeixement o bé per voler mantenir el seu anonimat, fins avui únicament han denunciat 25 víctimes.A més, per mitjà de l'anàlisi financera, els agents han calculat que la banda ha pogut obtenir de manera il·lícita una quantia econòmica superior al milió d'euros, raó per la qual la Guàrdia Civil no dona per conclosa l'operació i continua amb les recerques per a intentar localitzar a altres possibles víctimes amb la finalitat que es personin en el procediment judicial contra aquest grup criminal.Després de l'anàlisi del modus operandi i tota la informació obtinguda, van poder esbrinar que darrere d'aquest grup es trobaven dos homes: un de nacionalitat colombiana, de 25 anys, un altre de nacionalitat cubana, de 35, i quatre dones d'entre 25 i 35 anys i nacionalitats colombiana i romanesa.Les diligències instruïdes al costat dels detinguts han estat posades a la disposició del Jutjat de Guàrdia i Instrucció de la Vila Joiosa (Alacant), el qual ha decretat llibertat provisional per a tots ells, amb mesures com la retirada del passaport i compareixences periòdiques.