Presó provisional i sense fiança per als germans de Valls detinguts en l'operatiu antidroga

Els Mossos d'Esquadra van detenir els dos germans per un delicte contra la salut pública

Actualitzada 08/07/2022 a les 19:33

El jutjat número 2 en funcions de guàrdia de Valls ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als dos detinguts en l'operatiu antidroga fet aquest dijous al centre històric de Valls. El jutge els envia a presó per un delicte contra la salut pública.En el dispositiu, els Mossos d'Esquadra van detenir els dos germans i van decomissar més d'un quilo de cocaïna, 330 grams d'haixix i uns 6.000 euros en efectiu. En els escorcolls fets en dos immobles, situats al carrer Santa Marina i de la Figuereta, els agents també van trobar telèfons mòbils i eines sostretes, entre altres objectes. En l'operació policial hi va participar un ampli dispositiu d'agents de la Policia Local i de la policia catalana.