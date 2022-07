Els treballadors de Repsol mantenen la vaga de la setmana vinent per exigir millores salarials

El Sindicat de Treballadors denuncia que la companyia ha triplicat els «marges» mentre els sous continuen «congelats»

Actualitzada 08/07/2022 a les 17:16

El Sindicat de Treballadors manté la convocatòria de vaga per als dies 15, 16, 17 de juliol i 13, 14, 15 d'agost davant la negativa de la direcció de Repsol d'apujar els salaris «congelats» des de fa dos anys en el marc de la negociació de l'Acord Marc.Els treballadors denuncien que la companyia ha triplicat els seus marges - segons dades publicades el marge de refinació a Espanya es va incrementar el segon trimestre de l'any un 242%, fins a 23,2 dòlars per barril, davant els 6,8 dòlars per barril del trimestre anterior.El sindicat considera que l'oferta actual de la petroliera és «insuficient» comparada amb l'increment de l'IPC, ja que l'empresa ofereix un increment del 2,5% per al 2022.