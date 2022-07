Detinguts a Torredembarra una dona per tràfic de drogues i un home per una agressió

La víctima de l'agressió va ser traslladada al centre d'atenció primària, on va ser atesa de les ferides que tenia al cap

Actualitzada 08/07/2022 a les 15:19

La Policia Local de Torredembarra informa de dues detencions que s'han produït recentment per tràfic de drogues i per agressió, respectivament.La primera detenció es va produir dimecres, al voltant de tres quarts de vuit del vespre. Es tracta d'una veïna de Torredembarra sobre la qual existia una ordre de cerca i detenció del Jutjat de Gandesa per un delicte contra la salut pública. La detenció es va produir al barri dels Munts.La segona detenció va tenir lloc ahir dijous, al voltant de dos quarts de deu de la nit, arran d'una agressió d'un individu a un altre home, al carrer del Mercat. La víctima va ser traslladada al centre d'atenció primària, on va ser atesa de les ferides que tenia al cap.