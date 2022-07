Detingut a Montblanc l'autor de robatoris a benzineres amb un ganivet de grans dimensions

Al febrer va atracar una estació de servei de Valls i una de Vilallonga del Camp

Actualitzada 08/07/2022 a les 10:16

Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Tarragona i Valls van detenir aquest dimecres a Montblanc un home de 36 anys, com a presumpte autor de dos robatoris amb intimidació a benzineres del Camp de Tarragona.La investigació es va iniciar a finals del mes de gener arran d'un seguit de robatoris en benzineres de l'Alt Camp i el Tarragonès en els quals l'autor utilitzava un ganivet de grans dimensions per intimidar els treballadors i robar-los el diners de la recaptació. L'atracador utilitzava mascareta sanitària i elements d'ocultació del rostre fet que va dificultar la seva identificació i detenció.El primer dels robatoris el va cometre el 7 de febrer en una benzinera de Valls. En aquest cas va exhibir una arma blanca per intimidar la treballadora perquè li entregués la recaptació de la caixa. Després de consumar el robatori el detingut va fugir a peu de l'establiment amb un botí de més de 1.000 euros.El segon fet va tenir lloc el 28 de febrer en una benzinera de la localitat de Vilallonga del Camp. En aquesta ocasió va utilitzar el mateix modus operandi que l'anterior robatori i va robar més de 500 euros en efectiu de la caixa.L'investigació va permetre identificar el presumpte autor, un home de 36 anys amb antecedents policials i dimecres al matí un dispositiu policial per detenir-lo a Montblanc on resideix l'investigat.En el marc del dispositiu, els agents van fer una entrada i perquisició al domicili del detingut per localitzar indicis de la seva participació en altres fets similars. De fet, segons indiquen Mossos, la investigació continua oberta ja que hi ha indicis que el detingut sigui el presumpte autor d'altres fets similars ocorreguts a l'Alt Camp i al Morell, al Tarragonès.El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls i l'autoritat judicial va decretar el seu ingrés a presó.