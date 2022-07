Desallotjades 10 cases que van ser ocupades al carrer Catúfols d'Altafulla

10 de les 11 cases ocupades del carrer Catúfols d'Altafulla han estat desocupades per la denúncia que l'Ajuntament va presentar al govern

Actualitzada 08/07/2022 a les 20:09

Deu cases han estat desocupades a Altafulla després de la denúncia que l'EINA-ERC, que en aquells moments governava al municipi, va presentar al govern. De fet, l'EINA després de la desocupació de 10 de les 11 cases ha manifestat que «ens sentim nostra aquesta victòria que ajuda a la convivència veïnal i retorna als habitants del carrer Catúfols i d'Altafulla un espai segur».L'EINA exposa que «des del primer moment, el juny de 2019, l'equip encapçalat per Muntadas-Molinera va abocar esforços per posar fi a aquesta situació, que juntament amb la col·laboració del veïnat i de tots els departaments municipals, ha servit per desactivar un punt d'inseguretat ciutadana». Així doncs, ara es podran «recuperar i dignificar 10 habitatges que presentaven signes de deixadesa i brutícia, fet que suposava un perill per a la seguretat ciutadana», afirmen.La resposta judicial arriba després d'un llarg procés administratiu, «en què l'Ajuntament va ser assessorat externament en matèria d'urbanisme i d'un treball exhaustiu per part de la policia local, els informes dels quals han servit per aportar les proves necessàries», indiquen. Per últim, expliquen que el seu govern va donar suport a una moció «on ens comprometíem a seguir amb perseverança el final d'aquesta qüestió i ara en podem veure els resultats de la nostra gestió».