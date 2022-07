Cambrils renova el conveni amb el Nàutic Parc- Estació Nàutica Costa Daurada  

L'acord estableix diverses accions de promoció i comercialització a nivell nacional i internacional

L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i el president del Nàutic Parc-Estació Nàutica Costa Daurada i Terres de l'Ebre han signat aquesta setmana el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per l'any 2022.

L'acord recull els drets i deures de les dues parts i contempla accions de promoció i comercialització durant tot l'any, a nivell nacional i internacional, per un import de 70.000 euros, que és la subvenció total que aporten els set ajuntaments que integren el Nàutic Parc: Cambrils, Salou, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l'Hospitalet, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Deltebre.

El projecte va néixer l'abril de 2001 impulsat pels municipis de Salou, Cambrils i Mont-roig, com una eina per posicionar-se com destinació especialitzada en turisme nàutic.

Actualment, l'estació nàutica cobreix 95 quilòmetres de litoral i compta amb gairebé una vuitantena d'empreses associades. La seva tasca ha estat reconeguda des de diferents àmbits.