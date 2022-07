Altafulla viurà el primer duel entre Vella i Verds

La Diada de les Cultures serà demà a les 18 h.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca es retroben aquest dissabte a la plaça del Pou d'Altafulla (18 h.) amb motiu de la Diada de les Cultures. Tot i que el mes de gener ja van coincidir en la Trobada de colles castelleres de les Decennals, la cita era fora de temporada i sense els objectius que actualment es marquen a plaça.En anys anteriors les dues colles han portat castells de gamma extra a Altafulla com el 5 de 9 amb folre o el 3 de 9 amb folre i agulla, però ara la situació és una altra. Tot i que no ha de ser una actuació determinant per a l'evolució de la temporada, trobar-se a plaça sempre ha estat un estímul per a les dues colles que buscaran demà progressar en el seu camí cap a les grans cites del mes d'agost.

Els castells de nou bàsics com el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre seran les seves principals metes, però dos condicionants poden influir en la decisió final dels caps de colla: els rosats tornen de vacances amb només dos assajos després de l'actuació de Sant Joan i els verds tenen dues bodes entre els seus castellers, que minvaran els seus actius a plaça. Les dues agrupacions tenen també en cartera el 4 de 8 amb l'agulla i el duel també es viurà molt probablement a la ronda de pilars.



Els Verds van plantar l'espadat de vuit fa una setmana a Tarragona, però difícilment repetiran la gesta. També hi seran a plaça els Xiquets de Tarragona que han començat la temporada 2022 millor que van tancar el 2019 prepandèmic. El seu cap de colla, Alfredo González, ha destacat els últims dies el positivisme que destil·la la colla i el seu gran repte serà descarregar el 2 de 8 amb folre, que van dissabte passat al Pla de la Seu es va quedar a mitges. El castell va mostrar algunes deficiències que els assajos de la setmana haurien de corregir. Els dos castells bàsics de vuit (3 de 8 i 4 de 8) seran els seus altres objectius, tot i que en cartera ja apunta també el 5 de 8.

La colla local, els Castellers d'Altafulla, només han pogut fer tres actuacions aquesta temporada. Tot i que la represa va arrencar el setembre de 2021, la falta de gent als assajos ha condicionat en retorn a les places i, fins al moment, han fet de castells de sis. Treballen intensament per assolir algun castell bàsic de set i a casa, davant la seva gent podria ser el dia de l'estrena. Altafulla obre la doble cita pel Baix Gaià, que portarà la setmana vinent a Torredembarra per la diada del Quadre de Santa Rosalia on es podrien repetir els castells de nou.