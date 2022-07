Torna el 'Cantaperdius' a peu de vinya

El col·lectiu Santa Teca i el celler 9+ organitzen una nova edició del cicle de concerts al capvespre en una vinya de la Nou de Gaià

Un remolc de tractor que és l'escenari. Una esplanada a peu de vinya, la platea. I els capvespres de juliol, el teló de fons. Aquest és el marc del festival, una programació de concerts de petit format amb seu a la Nou de Gaià i que enguany arriba a la segona edició. Es tracta d'una iniciativa del col·lectiu Santa Teca i el celler 9+ de la Nou de Gaià, i se celebrarà entre el 9 i el 31 de juliol, a la Partida del Fornàs del mateix poble.

«És una proposta per oferir cultura i gastronomia local entre vinyes», explica Berna Rios. Ell és un dels impulsors de Santa Teca, una associació que té com a finalitat divulgar la gastronomia i la cultura locals vinculades al territori. El programa del Cantaperdius 2022 contempla quatre espectacles, un per cada dissabte de juliol a partir d'aquesta setmana.



Així, les sessions arrencaran amb el violoncel·lista i cantant Pau de Nut. Dissabte 16 de juliol serà el torn de la formació Els Bulbs, integrada per músics formats a l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) i al Taller de Músics, que fan una singular proposta de jazz. Els seguiran Mi acorde secreto, que el dissabte 24 de juliol presentaran el seu espectacle de teatre musicalitzat. El cicle es tancarà dissabte 31 amb Lulallum i el seu cant

L'entrada als concerts és gratuïta però amb el sistema de taquilla inversa. És a dir, el públic podrà pagar el que li sembli per cada sessió. El Cantaperdius també té un apartat gastronòmic, amb la presència dels vins del celler 9+, que es podran degustar a preus populars, i de dues o tres propostes de menjar informal per consumir mentre es gaudeix de la música i del paisatge.

Tot està formulat de manera que el públic pugui degustar les propostes de manera relaxada, sense grans altaveus que amplifiquin el so, i amb una selecció acurada dels vins i el menjar. A més, cadascú es podrà acomodar com més li plagui, ja que l'organització disposarà bales de palla, sacs i roba per seure. «I qui vulgui portar-se una cadira de casa, o seure en un marge de pedra seca, també ho podrà fer, perquè estarem en un camp de quatre hectàrees», detalla el Berna.

Per arribar a la zona de concerts, l'organitzador recomana deixar el cotxe al poble i accedir-hi amb una plàcida caminada de no més de deu minuts. En el trajecte, el públic podrà contemplar la vinya, que en aquesta època de l'any és d'un verd intens, a l'espera que el raïm maduri.

«Ens agrada que la gent pugui gaudir de la gastronomia i de l'oferta cultural del territori en entorns idíl·lics, que sovint són poc coneguts», afirma el Berna. Des de Santa Teca es treballa en diverses propostes al voltant de l'eix del Gaià, un riu que Rios defineix com «un fil conductor molt potent, per la seva connotació històrica i perquè no deixa de ser l'entorn rural més pròxim a grans ciutats com Tarragona i Valls».



És per això, afirma, que volen «potenciar tot el seu valor cultural i gastronòmic des del naixement fins a la desembocadura, ja que tots els pobles que hi estan connectats tenen alguna cosa a dir». Tots els concerts del cicle Cantaperdius es faran a les 19h, just abans que es faci fosc. L'entrada és lliure.