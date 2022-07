Pedals non Stop omplirà Cambrils de bicicletes estàtiques per lluitar contra el càncer infantil

L'associació espera la participació de prop de 600 ciclistes per aconseguir recaptar els màxims fons per la investigació del càncer infantil

Actualitzada 07/07/2022 a les 17:52

La 8a edició de Pedals non Stop pedalarà contra el càncer infantil el proper 27 d'agost a partir de les 17:30 hores al Parc del Pescador. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein; la regidora d'Esports, Natàlia Pleguezuelos; el president de l'associació Pedals Non Stop, Martín Pagliano, i el col·laborador Jordi Alaman, han presentat avui la cita solidària, que espera reunir prop de 600 bicicletes estàtiques i convertir-se per segona vegada en l'esdeveniment de cycling solidari més gran de tot l'Estat.

Pedals non Stop va néixer fa 10 anys amb només 50 bicicletes i cada edició ha anat creixent en quantitat de bicicletes i diners recaptats fins a esdevenir en un referent del món del cycling. Actualment ja és l'esdeveniment més gran de tot Catalunya i el segon a nivell estatal pel que fa al nombre de bicicletes. A més, tenint en compte només les cites solidàries, és el més gran de tot l'Estat.

En l'anterior edició, l'any 2019, la cita va comptar amb la participació de 573 bicicletes i es van poder recollir 5.050 euros. Després de dos anys d'aturada per la pandèmia, Pedals non Stop torna amb moltes ganes de recuperar les mateixes sensacions de les set edicions anteriors i seguir treballant per ajudar a la investigació del càncer infantil.

Les entrades es posaran a la venda a partir del 15 de juliol al web https://www.pedalsnonstopcambrils.com, on també es poden fer donacions. El 27 d'agost a partir de les 16 hores es podrà accedir a la zona de les bicicletes, a les 16:30 hores començarà l'animació i a les 17:30 començarà l'esdeveniment, que acabarà 4 hores més tard.