Les platges de Cambrils recuperen la sorra per la temporada d'estiu

Aquesta setmana el Ministeri ha portat a terme els treballs de reposició a les zones més afectades pels temporals

Actualitzada 07/07/2022 a les 19:35

Les platges de Cambrils ja estan a punt per la temporada d'estiu. Aquesta setmana el Ministeri per la Transició Ecològica, a través de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, ha portat a terme els treballs de reposició de sorra a les zones més afectades pels temporals del març i abril.

En horari nocturn, els dies 4 i 5 de juliol es van realitzar els treballs de condicionament a la platja de Sant Pere i el dia 6 de juliol es va actuar a les platges de la Riera d'Alforja i la platja de gossos – entre el barranc Verge del Camí i l'espigó del port- i properament s'iniciaran les tasques d'adequació de la platja de la Llosa, a l'alçada del carrer Gladiols.

D'altra banda, a inici de temporada l'Ajuntament de Cambrils, a través d'Ingesol, ja va realitzar les tasques de condicionament dels més de 8 quilòmetres de platja, que consisteixen en una neteja amb pales excavadores i anivelladores per retirar les deixalles acumulades dels temporals i preparar el terreny perquè hi puguin entrar les màquines que fan el manteniment diari.

Durant la temporada estival, diàriament, els serveis de neteja mecànica treballen de nit, a totes les platges del municipi, per tal que de bon matí ofereixin una imatge de platja nova. Posteriorment, durant el matí, els equips de neteja manual d'Ingesol, s'encarreguen d'arribar a tots aquells indrets on les màquines no han pogut arribat per l'orografia del terreny.