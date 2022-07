Les obres de canalització del barranc de Barenys de Salou avancen

S'ha excavat ja un dels quatre calaixos que s'afegiran al ja existent

Actualitzada 06/07/2022 a les 21:45

Les obres de desviament del barranc de Barenys de Salou van a bon ritme i ja es pot veure excavat i molt avançat un dels quatre calaixos que s'han de construir per a la canalització de les aigües. Els treballs van començar el mes de gener passat amb l'enderroc dels habitatges afectats pel projecte, al carrer de Barenys, i, després del desviament de les xarxes de subministraments, es va iniciar l'excavació d'un dels calaixos a l'alçada de les vies ferroviàries en desús.

L'adequació del tram final del barranc de Barenys és una actuació que està inclosa a la planificació hidrològica vigent (2015-2021). En concret, les obres consisteixen en la construcció de quatre calaixos de formigó de cinc metres d'ample per dos d'alt, que s'afegiran al calaix que actualment ja existeix. Així, s'actuarà en un tram d'uns 200 metres, situat entre la via del ferrocarril i la desembocadura fins al mar. En aquest carrer hi ha un calaix que fa 4x2, es posaran quatre calaixos més, fet que multiplicarà per quatre la capacitat de desguàs de la riera.

La segona fase començarà quan s'hagin expropiat els terrenys afectats. Els treballs es faran en el tram entre la via del ferrocarril i el vial de Cavet, el qual té més de 1.000 metres de longitud. En aquest punt, s'executarà un canal trapezial de 30 metres d'ample per tres d'alçada revestit amb escullera. Això permetrà que aquesta actuació accepti el cabal programat del període de retorn de 200 anys i també hi ha previst en el futur una possible actuació d'una bassada aigües amunt.