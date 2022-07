L'escalador de PortAventura, condemnat a una multa i quatre mesos de presó

El jutge li suspèn la pena de presó amb el condicionament de no tornar a delinquir en dos anys

Actualitzada 07/07/2022 a les 14:51

MÉS INFORMACIÓ George King va pujar i saltar des del Red Force de Port Aventura en menys de 15 minuts

El jutjat d'Instrucció número 4 de Tarragona ha condemnat a George King, que el passat 4 de juliol va accedir de matinada a PortAventura per escalar l'atracció Red Force de Ferrari Land, a quatre mesos de presó (pena que queda suspesa mentre no torni a delinquir durant dos anys), una multa de 4 euros diaris també pel període de quatre mesos i a pagar les costes processals. King ha estat condemnat per un delicte tipificat com d''allanamiento' d'establiment obert al públic.A més de l'escalador britànic, també ha estat condemnat el jove que el va acompanyar en la incursió al parc i que suposadament era l'encarregat de filmar l'acció des del terra. En aquest cas es tracta d'un jove de 19 anys de nacionalitat espanyola, que ha estat condemnat a la mateixa pena i pel mateix delicte que King.