George King va pujar i saltar des del Red Force de Port Aventura en menys de 15 minuts

L'escalador britànic ha penjat a les xarxes el vídeo sencer de la seva incursió dins el parc temàtic

Actualitzada 07/07/2022 a les 13:41

El britànic George King, de 22 anys, conegut per escalar sense mesures artificials façanes d'edificis coneguts de gran altura, ha estat protagonista aquesta setmana per la seva incursió de matinada a PortAventura amb la intenció d'escalar l'atracció de Ferrari Land Red Force i saltar-hi en paracaigudes.Si les primeres informacions que van aparèixer indicaven que els vigilants de seguretat del parc havien interceptat King, i un acompanyant, abans de realitzar el repte, posteriorment s'ha confirmat tot el contrari.El mateix King va publicar aquest dimecres a Instagram un vídeo del seu salt en paracaigudes des del capdamunt de l'atracció. I també ahir finalment va posar al seu compte a YouTube el vídeo de la seva incursió al complet.Les imatges s'inicien quan tot just acaba d'accedir a l'interior de Ferrari Land i, sense que ningú li ho impedeixi, en temps real es pot veure com arriba al Red Force, hi puja en menys de 12 minuts i des d'allí salta amb paracaigudes per aterrar a l'aparcament del parc de Vila-seca-Salou.