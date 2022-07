Vila-seca munta un curs de gestió de restes orgàniques d'on contractarà a sis persones

L'Ajuntament oferirà un contracte de sis mesos per a l'area de compostatge del Parc de la Torre d'en Dolça

Actualitzada 06/07/2022 a les 14:00

El projecte Sircles, que compta amb la col·laboració de la Fundació Formació i Treball i l'Ajuntament de Vila-seca, obre les inscripcions per un curs d'auxiliar de gestió de restes orgàniques i compost.D'entre tots els alumnes que finalitzin i superin aquest curs mitjançant una prova d'avaluació, se'n seleccionaran sis per a treballar a l'àrea de compostatge del Parc de la Torre d'en Dolça durant mig any.El curs, d'un total de 100 hores de formació, es durà a terme dede 10 a 14 hores. Es tracta d'una formació adreçada prioritàriament a majors de 18 anys, a persones que no treballen ni estudien en el moment de la inscripció, a dones en risc d'exclusió social i a persones empadronades a Vila-seca. Per tal d'accedir-hi, els requisits són un alt nivell de lectoescriptura i un domini del català o bé del castellà.El procediment de selecció d'alumnes es realitzarà mitjançant entrevistes que es duran a terme entre el 22 d'agost i el 7 de setembre de 2022.Les inscripcions al curs es poden fer AQUÍ