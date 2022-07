L'economia tarragonina remunta un 6,5% l'any 2021 i el nombre d'empreses frega les 25.000

Actualitzada 06/07/2022 a les 15:34

L'economia del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha registrat un creixement econòmic molt positiu el 2021 -d'un 6,5%-, si bé no recupera del tot la caiguda registrada l'any 2020 -d'un -11,4%. És la principal conclusió de la Memòria Econòmica presentada aquest dimecres a la Cambra de Comerç de Reus.

L'ocupació ha registrat màxims històrics, especialment a les Terres de l'Ebre, així com també en exportacions i empreses exportadores. El nombre d'empreses s'ha recuperat i frega les 25.000 al maig de 2022. D'altra banda, a nivell turístic, després d'un any discret, hi ha molt bones perspectives per enguany. L'estudi també posa de manifest la incertesa per al 2022 per l'elevada inflació i les pujades de tipus d'interès.