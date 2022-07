Els fets delictius es redueixen un 26% a Salou

El nombre d'efectius de Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat aquest estiu a Salou és de 32 agents. També hi ha un reforç de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), que canvia l'horari i garanteix la cobertura per a les franges de l'oci nocturn.



Els Mossos compten amb una bossa d'hores extraordinàries per incrementar els dispositius «allà on siguin necessaris». La prioritat serà vetllar per la integritat física de les persones, la seguretat dins de l'oci nocturn pel que fa a violències sexuals, i el patrimoni.

Granados ha agraït comptar amb una òptima dotació d'agents durant la campanya d'estiu perquè Salou es converteix en «el municipi amb més habitants de la província, superant Reus, Tarragona, Tortosa o qualsevol altra ciutat», ha remarcat.

D'altra banda, la Policia Local de Salou té les competències de conscienciació i control, tant de vehicles com de vehicles de mobilitat personal, i les actuacions derivades del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, encaminades a millorar la circulació i la pacificació de diferents espais.