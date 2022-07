El Mediterranea Festival de Roses s'amplia i aquest any arriba al Morell

El 3 de setembre, a la Granja dels Frares, hi haurà actuacions amb quatre escenaris, amb El Morad com un dels artistes confirmats

Actualitzada 06/07/2022 a les 13:26

El Mediterranea Festival, que des de fa set ays se celebra a la localitat de Roses, a la Costa Brava, (tot i que s'han celebrat cinc edicions, per l'aturada de la pandèmia) ha decidit aquest ampliar el seu abast territorial i a més de la localitat costanera arribarà a Lleida i al Morell.



D'aquesta manera, segons han explicat des de l'Ajuntament del Morell, el pròxim 3 de setembre, el festival concentrarà la seva activitat a la Granja dels Frares, amb un muntatge de quatre escenaris. Pel que fa al cartell d'artistes que hi participaran, hores d'ara hi ha confirmats el raper El Morad. També actuaran Danny Romero, Javi Level —un dels artistes Remember més populars, estrenant la seva primera festa 12 h—, Vidaloca i Lexlay —dos dels artistes més populars de l'escena catalana— i diversos artistes de la reconeguda marca d'oci nocturn Sunlife.L'alcalde del Morell, Eloi Calbet, recordava que el municipi, durant molts anys «ha col·laborat amb un festival de gran format com és el Pintor Rock», la qual cosa evidencia el compromís del Morell, «amb la música i la cultura». L'alcalde afegia que, «és per això que ara ens unim a aquesta iniciativa que ens sembla molt atractiva i que estem segurs que comportarà un bon retorn per al nostre municipi».El Mediterranea Festival està considerat com el que acull un major nombre de gèneres musicals de tot el territori i, segons el seu organitzador, Nasrcís Castellà, «acostar la música i la cultura a noves localitats i nous públics és el que ens mou»