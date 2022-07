Valls serà la seu central de Tarragona pel «Mulla't per l'esclerosi múltiple»

L'esdeveniment se celebrarà aquest diumenge 10 de juliol en unes 600 piscines de tot Catalunya

Actualitzada 05/07/2022 a les 16:26

Valls se suma un any més a la campanya solidària Mulla't per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'activitat tindrà lloc aquest diumenge 10 de juliol i la capital de l'Alt Camp serà la seu central de la demarcació de Tarragona. Així, Valls serà l'escenari de l'acte central de l'edició d'enguany del Mulla't, una iniciativa que es va celebrar per primer cop el 17 de setembre de 1994 a 67 piscines de Catalunya.En aquests 28 anys, l'esdeveniment impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple s'ha anat consolidant fins a celebrar-se en més de 600 piscines de Catalunya. Tots els fons del Mulla't es destinaran a lluitar contra aquesta malaltia neurodegenerativa i sense cura.

En aquesta edició, la Fundació segueix comptant amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Patronat Municipal d'Esports, uns dels més assidus col·laboradors. Aquest any el Mulla't de Valls comptarà també amb la participació de la Mulasseta de la ciutat. Es calcula que cada any més de 100.000 persones es mullen i neden uns metres en solidaritat amb les persones que tenen aquesta malaltia neurològica que actualment afecta 9.000 persones a Catalunya.

L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa i crònica del sistema nerviós central, sovint generadora de discapacitat. Els símptomes acostumen a presentar-se en brots, que poden deixar seqüeles i discapacitat. També es poden presentar de manera progressiva. Acostuma a afectar persones d'entre 20 i 40 anys, prop del doble de dones que d'homes. La supervivència és d'uns trenta anys, ja que menys del 10% de les persones afectades moren com a conseqüència directa de l'esclerosi múltiple. Tot sovint aquesta supervivència és amb discapacitat, sobretot en els casos més greus.

L'esclerosi múltiple afecta el sistema nerviós central, format pel cervell i la medul·la espinal. La mielina és un material compost per proteïnes i greixos que embolcalla i protegeix les fibres nervioses i facilita la conducció dels impulsos elèctrics. En l'esclerosi múltiple, la mielina s'inflama i es desprèn. Després es destrueix i forma una cicatriu (la paraula esclerosi significa cicatriu). L'habilitat dels nervis per conduir impulsos elèctrics des del cervell i cap al cervell s'interromp i això produeix els símptomes de la malaltia.