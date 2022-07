Una cinquantena d'alumnes de català practiquen la llengua en establiments de Reus, Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant

Els estudiants del nivell Bàsic 3 visiten tres comerços de cada municipi

Actualitzada 05/07/2022 a les 13:40

Una cinquantena d'alumnes del Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus han fet pràctiques en establiments comercials de Reus, Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant.Es tracta de comerços col·laboradors del Voluntariat per la Llengua, que arreu del país són 268. Durant maig i juny, en cada municipi cada alumne ha hagut de visitar tres establiments.En finalitzar, el responsable del local havia de segellar el fulletó que duia l'alumne per certificar que havia mantingut una petita conversa en català. Segons ha apuntat Voluntariat per la Llengua en un comunicat, els estudiants del curs Bàsic 3 han valorat positivament l'experiència.