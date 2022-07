Troben un segon os humà a la platja a Torredembarra

Fa dos dies un submarinista va trobar-se amb un crani d'una persona que encara no ha pogut ser identificada

Un submarinista va trobar aquest dilluns un segon os humà a la platja de Torredembarra, l'endemà passat que un altre bussejador trobés, molt prop del lloc, el crani d'una persona, segons la Guàrdia Civil.El submarinista va trobar l'os d'una cama humana molt prop de la platja dels Muntanyans, on es va trobar un crani aquest dissabte, el va treure de l'aigua i el va lliurar al servei de socorristes, que va alertar a la Policia Local i, al seu torn, a la Guàrdia Civil.Agents de l'institut armat ja investigaven la troballa del crani, en qualitat de policia judicial, en la causa oberta pel Jutjat número 7 del Vendrell.La Guàrdia Civil té previst enviar en els pròxims dies als seus submarinistes (Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques, GEAS) per a pentinar aquesta part del llit marí torrenc, a uns cent metres de la riba de la platja de Muntanyans, i poder localitzar més ossos.Les restes estan pendents de l'estudi de l'Institut Mèdic Forense de Tarragona encara que, en el cas del crani, es tracta de restes antigues i incompletes, segons va informar l'institut armat.La identificació es preveu complexa per les dificultats d'extreure ADN i, com a primer pas, les anàlisis forenses determinaran si tots dos ossos pertanyen al mateix esquelet.Per part seva, el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil inspeccionarà a fons la zona per si oculta més restes humanes.