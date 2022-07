Sarral posa plaques solars al pavelló i tindrà energia per a tots els equipaments públics

El consistori preveu reduir la factura elèctrica en 14.000 euros anuals

Actualitzada 05/07/2022 a les 08:57

Aquesta setmana s'acaben les obres per cobrir el 80% de la superfície de la coberta del pavelló municipal amb plaques solars fotovoltaiques, que capten el sol i el transformen en energia elèctrica.La instal·lació, a través de 60 plaques quede tots els equipaments públics. L'estalvi energètic abastarà el pavelló municipal (5,2% menys de despesa econòmica), pista poliesportiva i local de joves (8,1%), bombers i Creu Roja (13,8%), consultori mèdic (3,6%), llar de jubilats (3,9%), llar d'infants (14%), escola (11,5%), ajuntament (17,15%), biblioteca (10,1%) i local municipal (2,3%).: «L'energia que generaran les plaques va a la xarxa i la restarà la companyia elèctrica de la factura de la resta d'equipaments. L'any passat ja vam instal·lar plaques solars per a la generació d'aigua calenta, i ara comencem la part més destacada de la renovació de les fonts d'energia cap a les renovables».del projecte europeu Leader. El nou sistema solar té una vida útil calculada en 25 anys. La instal·lació de les plaques estarà enllestida aquest agost.L'ajut implica que durant dos anys no es podran vendre els excedents elèctrics. El govern municipal valora si, passat aquest termini, destina els ingressos de la venda dels excedents a mitigar la pobresa energètica al municipi.