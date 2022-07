Pastisfred assegura que el treballador «és l'únic que es nega a acceptar la subrogació del contracte»

CCOO d'Indústria de Tarragona ha portat a terme una jornada de mobilització per denunciar aquesta situació

Després de la denuncia, que CCOO d'Indústria de Tarragona, va realitzar sobre la decisió de Pastisfred d'externalitzar el servei de control d'accés i la presumpta persecució que realitza contra el president del comitè, l'empresa montblanquina ha assegurat que «el promotor de les protestes és l'únic treballador que es nega a acceptar la subrogació del contracte».De fet, Pastisfred ha explicat que «l'externalització del servei del control d'accés a la planta de la companyia a Montblanc és una mesura legalment prevista en l'ordenació laboral vigent que pretén millorar l'eficiència del servei posant-lo en mans d'una empresa especialitzada i solvent en el sector de la seguretat com és Acciona».A més, l'empresa montblanquina afirma que «la subrogació dels contractes no pretén generar cap perjudici als treballadors afectats sinó precisament tot el contrari: garantir el seu lloc de feina i els seus drets laborals, com ara el salari i l'antiguitat» i exposa que, «en cap cas, pot aplicar criteris de discrecionalitat i/o privilegi a cap dels treballadors afectats».Per últim, Pastisfred ha confirmat que «continuarà treballant amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la planta de Montblanc per garantir-ne el seu futur, d'acord amb el col·lectiu de treballadors i treballadores que cada dia demostren el seu compromís amb aquest projecte empresarial que vam iniciar el 2016».