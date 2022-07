La Fundació Mas Miró estrena un 'Story Walker' de l'actor Pol López

La Fundació Mas Miró posa en marxa un nou format dins les seves activitats de promocio del llegat de l'artista i, en aquest cas, amb motiu del Centenari de 'La Masia', oferirà als visitants un Story Walker, una nova experiència cultural sonora creada per l'actor Pol López expressament per al Mas Miró i que s'estrenarà el pròxim dissabte, 9 de juliol, a les 18h.

Amb el títol 'Siliqua', aquest espectacle sonor submergirà els visitants en una trama contextualitzada al Mas partint de l'absurd com a eix vertebrador. Aquest Story Walker aproparà els espectadors a l'univers rural i natural de Mont-roig a través d'un diàleg sonor dramatitzat. Un viatge auditiu on es podrà viure de manera diferent aquest paisatge tan singular i significatiu per l'artista Joan Miró.

La presentació i estrena aquest dissabte tindrà lloc a Mas Miró amb entrada lliure, i comptarà amb la presència de l'actor que explicarà com ha estat el procés creatiu i quins aspectes del Mas Miró i de la seva història l'han atret i per què.

'Siliqua' estarà disponible a partir del dia 10 de juliol i es podrà gaudir amb l'entrada general al Mas Miró.