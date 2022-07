La festa no s'atura a Cambrils, ara toca el Carme

Una vegada acabada la celebració de Sant Pere comencen els actes en honor a la patrona de la gent de mar

Programa d'actes

Del 13 al 17 de juliol



Dimecres 13

A les 20 h, pels carrers del port, ANIMACIÓ DE CARRER, dins el programa Cambrileja l'Estiu, TERRAMAR de la companyia Xarop de Canya



Dijous 14

A les 20 h, a la Sala Àgora de l'ajuntament, inauguració de l'exposició L'ART DE LA FOTOGRAFIA GASTRONÒMICA” d'Àlex Froloff

El menjar és l'únic element físic capaç de despertar-nos tantes emocions.

Al llarg de 5 anys i després de trepitjar més de 300 restaurants de Barcelona i rodalies, el fotògraf Àlex Froloff presenta la seva mostra de fotografies gastronòmiques amb les que ens farà salivar i despertar l'interès pels diferents sabors i textures dels plats més ben elaborats.



A les 22 h, al parc del Pescador, ESPECTACLE FAMILIAR, QUAN EL SOL SE'N VA A LA POSTA, de la Cia Matito.

Espectacle familiar de titelles i ombres xineses



Divendres 15

A les 22 h, a la platja del Regueral, CANTADA D'HAVANERES A LA FRESCA amb els grups: PESCADORS DE L'ESCALA i BARCAROLA

Amb degustació de rom cremat, per part dels pescadors de Cambrils

Preu: 2 € el gotet



Dissabte 16. DIADA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

A les 9 h, a la Llotja de Pescadors, SARDINADA POPULAR.

Preu: 5 € (sardines, pa, vi, o cervesa o aigua), per part dels pescadors de Cambrils



XVI FESTA DE L'ORMEIG. PESCA TRADICIONAL DE CAMBRILS

A partir de les 10.30 h, a garbí del Port de Cambrils, demostració de navegació de l'art amb vela llatina tot navegant per davant de la Platja de la Riera d'Alforja. Recomanem observar les maniobres des del passeig de Moll de Ponent.



A partir de les 11 h, a la platja de la Riera d'Alforja i al passeig de les Palmeres, inici de la setzena edició de la FESTA DE L'ORMEIG. PESCA TRADICIONAL DE CAMBRILS, amb la recreació d'oficis antics: fabricants de sàrcies, mestres d'aixa, remendadores, mestres velers, puntaires, maquetistes, navegació tradicional, tirada del rall.

A la zona de carpes, obertura de la nova exposició Lèxic mariner. Patrimoni immaterial de la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial.



A les 11.30 h, a recer del moll de Ponent del Port de Cambrils, recreació de la tècnica del bol a batre amb una calada de soltes a càrrec de pescadors professionals d'arts menors de la Confraria de Pescadors de Cambrils.



A les 12 h, a la platja de la Riera d'Alforja i després de xorrar les soltes, desembarc del peix amb Vent d'Estrop i Rem Cambrils. Tot seguit, subhasta a l'antiga, a càrrec de Francesc Benaiges.



A les 13 h, cloenda de la XVI Festa de l'Ormeig amb el retorn a trajo de les embarcacions tradicionals participants.



A les 19 h, a l'església de Sant Pere, MISSA en homenatge a la Mare de Déu del Carme.

En acabar la Missa i a l'interior de l'església cantada dels goigs de la Mare de Déu per part de la Capella Polifònica

Seguidament, repic de campanes i sortida de la Mare de Déu del Carme de l'Església.



A les 20 h, PROCESSÓ DE LA MARE DE DÉU DEL CARME pels carrers del barri marítim fins al Moll de Ponent, pujada a les barques i PROCESSÓ PER MAR i OFRENA

La barca amb la Verge del Carme i barques acompanyants es col·locaran a recer del moll de Ponent del Port de Cambrils, i les embarcacions passaran a homenatjar la Verge. Es podrà veure des del moll de ponent i passeig de les Palmeres.

Seguidament desembarcament de la Mare de Déu i continuació de la processó fins arribar a l'església de Sant Pere, on es farà l'entrada de la Verge a l'església.



Acompanya la processó, Nyanyos Timbalers, Vent d'Estrop.Vogadors de Cambrils, dones, nens i nenes pescadores, confraria de la MD del Carme, Cobla Reus Jove, Pubillatge i autoritats de Cambrils.



Recorregut: carrer Mn. Planàs, plaça del Pòsit, carrer Pescadors, passeig Miramar, Moll de ponent - passeig Miramar, carrer St. Jordi, carrer Mn. Planas, plaça de l'Església.



A les 22.30 h, a la plaça del Pòsit, BALLADA DE SARDANES, amb la COBLA REUS JOVE i els AMICS DE LA SARDANA DE CAMBRILS



Diumenge 17

A les 12.30 h, a la plaça Catalunya, DIADA CASTELLERA amb XIQUETS DE CAMBRILS i XIQUETS DE VILA-SECA



A les 19 h, al parc del Pescador, CONCERT dins el programa CAP DE SETMANA DIATÒNIC

JOAN GARRIGA & CARLES BELDA



Fins el 28 d'agost

TORRE DEL PORT. Passeig Miramar, 31

Exposició temporal: FORMENTERA. ILLA ENDINS.

Horari: Dissabtes d'11 a 14 h i de 18 a 21 h. Diumenges i festius d'11 a 14 h

Preu: 2 €, 1 € estudiant i jubilat, nens gratuïta fins al 12 anys.

Després de viure dues setmanes de la Festa Major de Sant Pere, Cambrils ja es prepara per celebrar els actes de la Mare de Déu del Carme, en honor a la patrona dels pescadors, els mariners i tot tipus de navegants.El programa festiu, que se celebrarà del 13 al 17 de juliol, recupera el format habitual dels actes populars després de dos anys de restriccions per la pandèmia. Enguany hi haurà processó de la Mare de Déu del Carme per terra i per mar, les havaneres tornaran a la platja del Regueral i comptaran amb degustació de rom cremat.A més, la programació inclou la XVI Festa de l'Ormeig de Sant Pere, que el 28 de juny es va haver de suspendre pel fort vent; un espectacle de carrer del Cambrileja l'Estiu; la nova obra de la companyia cambrilenca Matito, la sardinada popular a la Llotja de Pescadors, la diada castellera i la ballada de sardanes.