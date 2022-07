A les comarques de Tarragona hi ha 67 municipis amb, pràcticament, cap deute

Per contra, Tarragona i Reus es mantenen entre les ciutats de l'Estat més endeutades malgrat la millora dels seus números

Actualitzada 04/07/2022 a les 09:22

Municipi Deute viu- 31/12/2021

(milers d'euros) Tarragona 101.826 Reus 93.312 Tortosa 27.879 Vendrell (El) 27.566 Calafell 23.912 Cambrils 15.721 Amposta 13.228 Valls 12.655 Ametlla de Mar (L') 11.866 Torredembarra 7.894 Mont-roig del Camp 7.434 Creixell 5.945 Cunit 4.642 Constantí 4.501 Riudoms 3.672 Deltebre 3.350 La Ràpita 2.833 Móra d'Ebre 2.680 Roda de Berà 2.562 Montblanc 2.297 Alcanar 2.136 Alcover 1.996 Selva del Camp (La) 1.974 Flix 1.941 Arboç (L') 1.654 Montmell (El) 1.524 Falset 1.504 Salou 1.358 Tivissa 1.352 Sénia (La) 1.293 Roquetes 1.181 Benifallet 1.013 Altafulla 986 Secuita (La) 968 Santa Oliva 862 Llorenç del Penedès 839 Sant Jaume d'Enveja 827 Espluga de Francolí (L') 703 Camarles 615 Vilallonga del Camp 584 Rasquera 579 Riudecanyes 560 Santa Coloma de Queralt 485 Riba-roja d'Ebre 469 Móra la Nova 436 Caseres 430 Horta de Sant Joan 423 Castellvell del Camp 396 Miravet 378 Prades 367 Sarral 335 Ulldecona 332 Paüls 287 Ulldemolins 283 Vinebre 282 Rodonyà 275 Poboleda 250 Solivella 240 Albinyana 232 Vimbodí i Poblet 224 Freginals 223 Sant Jaume dels Domenys 220 Morera de Montsant (La) 214 Vila-seca 203 Tivenys 193 Borges del Camp (Les) 175 Vilanova de Prades 173 Prat de Comte 167 Benissanet 166 Vallclara 155 Pont d'Armentera (El) 150 Riera de Gaià (La) 150 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 148 Corbera d'Ebre 143 Montbrió del Camp 131 Pla de Santa Maria (El) 119 Pallaresos (Els) 95 Pontils 84 Morell (El) 83 Colldejou 77 Godall 73 Guiamets (Els) 68 Alforja 64 Bellvei 63 Montferri 60 Vinyols i els Arcs 59 Vilabella 59 Marçà 56 Margalef 48 Cornudella de Montsant 42 Pinell de Brai (El) 41 Bonastre 36 Bellmunt del Priorat 34 Aiguamúrcia 33 Nou de Gaià (La) 31 Mas de Barberans 29 Ginestar 27 Gratallops 27 Arnes 24 Figuerola del Camp 23 Vila-rodona 22 Aldover 21 Torre de Fontaubella (La) 15 Aldea (L') 13 Vilella Alta (La) 13 Querol 13 Argentera (L') 12 Piles (Les) 12 Duesaigües 10 Canonja (La) 9 Gandesa 8 Santa Bàrbara 7 Almoster 6 Senan 5 Pratdip 1 Pobla de Massaluca (La) 1 Maspujols 1 Bot 0 Garcia 0 Cabra del Camp 0 Nulles 0 Rourell (El) 0 Catllar (El) 0 Albiol (L') 0 Aleixar (L') 0 Alfara de Carles 0 Alió 0 Arbolí 0 Ascó 0 Banyeres del Penedès 0 Barberà de la Conca 0 Batea 0 Bisbal de Falset (La) 0 Bisbal del Penedès (La) 0 Blancafort 0 Botarell 0 Bràfim 0 Cabacés 0 Capafonts 0 Capçanes 0 Conesa 0 Xerta 0 Fatarella (La) 0 Febró (La) 0 Figuera (La) 0 Forès 0 Galera (La) 0 Garidells (Els) 0 Lloar (El) 0 Llorac 0 Masdenverge 0 Masllorenç 0 Masó (La) 0 Masroig (El) 0 Milà (El) 0 Molar (El) 0 Mont-ral 0 Palma d'Ebre (La) 0 Passanant i Belltall 0 Perafort 0 Perelló (El) 0 Pira 0 Pobla de Mafumet (La) 0 Pobla de Montornès (La) 0 Porrera 0 Pradell de la Teixeta 0 Puigpelat 0 Renau 0 Riba (La) 0 Riudecols 0 Rocafort de Queralt 0 Salomó 0 Savallà del Comtat 0 Torre de l'Espanyol (La) 0 Torroja del Priorat 0 Vallfogona de Riucorb 0 Vallmoll 0 Vespella de Gaià 0 Vilanova d'Escornalbou 0 Vilaplana 0 Vilaverd 0 Vilella Baixa (La) 0 Vilalba dels Arcs 0 Ampolla (L') 0

Municipi Deute 31/12/2021 (Milers d'€) Madrid 1.679.511 Jerez de la Frontera 918.419 Barcelona 817.503 Zaragoza 665.962 Jaén 504.944 Parla 397.679 Málaga 283.540 València 268.832 Murcia 266.624 Gandia 262.949 Sevilla 233.441 Algeciras 216.081 Burgos 188.346 Palma 180.445 Córdoba 176.376 Barrios (Los) 175.547 Ceuta 168.549 Alcorcón 166.099 Granada 155.057 Huelva 149.687 Ejido (El) 147.488 Valladolid 145.117 Línea de la Concepción (La) 139.072 León 128.858 Lleida 124.667 Vitoria-Gasteiz 121.352 Cádiz 117.046 Navalcarnero 114.459 Aranjuez 113.964 Totana 109.835 Torrejón de Ardoz 108.896 Melilla 105.216 Puerto Real 104.960 Gijón/Xixón 103.838 Terrassa 102.769 Tarragona 101.826 Alcalá de Henares 96.714 Reus 93.312 Arganda del Rey 89.106 Barbate 86.517

A les comarques de Tarragona hi ha fins a 67 municipis que tenen menys de 1.000 euros de deute, la xifra mínima que comptabilitza el Ministeri d'Hisenda en el tancament de dades corresponent a 31 de desembre de 2021. La majoria, evidentment, coincideixen amb els municipis més petits de Tarragona, com ara la Febró, Capafonts, els Garidells, Mot-ral o Pira.Però també apareixen en aquesta llista positiva altres municipis de major entitat pel que fa a la seva mida, com ara l'Ampolla, Vallmoll, la Riba, Puigpelat, la Pobla de Mafumet, Perafort, Ascó, la Bisbal del Penedès o el Catllar. En la majoria dels casos, les implantacions industrials presents en els seus termes justifiquen una economia més sanejada que la resta.També hi ha un segon grup d'ajuntaments tarragonins que, tot i que no han assolit xifres menors als mil euros de deute, sí que es troben també en una molt bona situació pel que fa a les seves dades econòmiques. Alguns exemples són Almoster (6.000 euros de deute), Gandesa (8.000) o, un dels més significatius, la Canonja (9.000), que ha aconseguit fer-se, després de la segregació de Tarragona, amb un bon pessic dels ingressos derivats de la indústria química present al seu terme municipal.En la part contrària, és a dir, en els més endeutats, les dues grans capitals del Camp de Tarragona són les que acumulen major endeutament. Tarragona suma un deute, a 31 de desembre de 2021, de 101.826.000 euros, mentre que Reus arriba als 93.312.000 euros. Malgrat tot, aquestes són dades molt millors que les precedents, quan les dues ciutats acumulaven, respectivament en l'exercici anterior, 119 i 122 milions d'euros de deute, respectivament.De tota manera, l'endeutament de Tarragona i Reus no deixa de ser dels més alts dels registrats al conjunt de l'Estat espanyol. Així, dels 8.131 municipis que hi ha a tot l'Estat, Tarragona és el que ocupa la posició 36 de tot el país. Reus és el 38. El municipi més endeutat de tot l'Estat és Madrid, que suma una xifra que supera els mil milions d'euros (1.679.511.000). Per darrere, per ordre de deute, li segueix Jerez de la Frontera, amb la gens menyspreable quantitat de 918.419.000 euros, superen a Barcelona, que acumula un deute de 817.419.000 euros. Altres ciutats catalanes que també estan presents en aquest rànquing de les 40 amb més deute trobem Lleida (124.667.000 euros) i Terrassa (102.769.000 euros).En el cas de les comarques tarragonines, després de Tarragona i Reus, el municipi més endeutat és Tortosa, amb 27,8 milions d'euros, una quantitat molt similar a la que també té de deute el Vendrell. També per sobre dels 20 milions de deute hi ha Calafell (23,9) i Cambrils (23,9). Les segueixen en deute acumulat Amposta (15,7), Valls (12,6) i l'Ametlla de Mar (11,8). La primera localitat que ja aconsegueix situar el seu deute per sota dels 10 milions d'euros és Torredembarra (7,8) a la qual li segueix en aquest rànquing, Mont-roig del Camp (7,4).El Ministeri d'Hisenda també ha tancat les dades corresponents a 31 de desembre de 2021 pel que fa a la situació econòmica de les diputacions provincials. La de Tarragona, amb un deute de 410.000 és de les que presenta una millor situació. La pitjor, la diputació foral de Bizkaia, amb un deute de 2.484.690.000 euros. De fet, les tres diputacions basques són les que ocupen els tres primers llocs d'aquest llistat d'endeutament.