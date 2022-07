Riudoms celebra la Festa del Barris «més esperada»

Després de dos anys de pandèmia, la festa es va fer amb total normalitat

Riudoms ha viscut una de les festes «més estimades» i «més esperades després de dos anys de pandèmia»: la festa dels barris. Aquest diumenge a la nit, la festa arribava al seu punt final amb el concert al recinte de Sant Antoni i el lliurament de premis i l'elecció de la Pubilla, l'Hereu, la Dama i el Fadrí d'honor de Riudoms 2022 després d'una jornada de festa i disbauxa. Veïns dels onze barris del municipi van participar amb les seves carrosses i disfressats a la rua de lluïment durant el matí; una rua que va acabar amb la ballada conjunta a la plaça de l'Església.

«Aquesta és una festa històrica i estem molt contents de com ha anat després de dos anys de pandèmia. Ha estat una festa molt participada, de molta unió veïnal i de molta germanor», diu l'alcalde de Riudoms, Sergi Pedret. I és que, en les setmanes prèvies a les festes, els veïns es reuneixen per preparar les disfresses i les carrosses, i durant aquesta, comparteixen taula amb les degustacions populars que es fan a cada barri divendres, el sopar de germanor de dissabte o l'esmorzar de diumenge. De fet, durant el cap de setmana, tot Riudoms està de festa. El divendres, en l'arrencada de les celebracions, es du a terme una tronada simultània a cada barri. Aquest any, la festa ha estat especialment alegre, ja que, segons Pedret, «aquest 2022 hi havia ganes de viure-la amb plenitud».